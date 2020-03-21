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21 марта 2020 г.

Постановление правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 88-п "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской области за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 18 марта 2020 г.
Опубликован 21 марта 2020 г.

В соответствии со статьей 4.1 Закона Омской области "О потребительской корзине в Омской области" Правительство Омской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области за IV квартал 2019 года:

1) в расчете на душу населения - 9 570 руб.;

2) по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения - 10 155 руб.;

- для пенсионеров - 7 741 руб.;

- для детей - 9 694 руб.

2. Министерству труда и социального развития Омской области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской области В.В.Куприянова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области А.Л.Бурков



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