Пятикратный победитель ЛЧ Паоло Мальдини и его сын заразились коронавирусом

Легенда итальянского футбола Паоло Мальдини и его сын Даниэль инфицированы коронавирусом. О болезни Паоло Мальдини сообщает официальный сайт "Милана", в котором пятикратный победитель Лиги чемпионов в настоящее время работает техническим директором. 18-летний Даниэль Мальдини является футболистом "Милана".

Сообщается о том, что отец и сын находятся на карантине и не общаются с другими людьми уже две недели. Они себя чувствуют хорошо.

Паоло Мальдини выступал за "Милан" с 1984-го по 2009-й годы. Он дебютировал в чемпионате Италии в возрасте 16 лет и 208 дней, и этот рекорд остался непревзойденным до сих пор. За карьеру он семь раз становился чемпионом Италии, пять раз побеждал в Лиге чемпионов. В составе сборной Италии на его счету серебро и бронза чемпионатов мира и Европы.

В настоящее время в Италии действует жесткий карантин. В стране заразились коронавирусом более 47 тысяч человек, зафиксированы более четырех тысяч смертельных исходов.