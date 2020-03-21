Почему сейм Латвии оказался подвержен атаке коронавируса

Паралич латвийского парламента не исключен из-за озвученного в субботу признания депутата Артуса Кайминьша о своем заболевании "Covid-19". А основанием для столь пессимистического прогноза дополнительно стало сообщение 21 марта Центра профилактики и контроля заболеваний о необходимости оперативного тестирования всех депутатов и сотрудников аппарата сейма, сообщил его представитель Юрий Перевощиков.

Кроме того, люди, которые общались с Кайминьшем, должны провести в самоизоляции ровно две недели, следя за своим состоянием здоровья, и в случае необходимости обращаться в медицинские учреждения, уточнил он. Кстати, и спикер латвийского парламента Инара Мурниеце, сообщает ТАСС, призвала всех депутатов, которые в последнее время общались со своим коллегой, обязаны соблюдать самоизоляцию.

А учитывая, что парламентарий общался в последнее время и с членами кабинета министров, и участвовал в заседаниях совета по сотрудничеству коалиционных партий, то самоизоляция и проверки необходимы премьеру-министру Кришьянису Кариньшу и его подчиненным. Не конкретизируя деталей, госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко уже заявила, что ведомство расследует случай, когда заболевший человек не соблюдал рекомендаций и не самоизолировался.

Остается добавить, что за минувшие сутки в этой прибалтийской республике, где до 14 апреля действует режим чрезвычайного положения, выявлено еще 13 новых случаев заболевания Covid-19, а общее число заболевших составило 124 человек, уточняют новостные порталы. А общее число инфицированных в трех странах балтийского побережья: Латвии, Литве и Эстонии - к субботе превысило 450 человек.