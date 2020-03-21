Под медконтролем из-за коронавируса находится более 36 тысяч россиян - Роспотребнадзор

Более 36 тысяч человек в России находятся под медицинским контролем из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"По состоянию на 20 марта 2020 под контролем остаются 36540 человек", - уточняют в ведомстве. Всего под медицинским наблюдением находились 82439 человек.

"Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования", - утверждают в Роспотребнадзоре. С начала года в пунктах пропуска через государственную границу досмотрено 4 млн 679 тыс. человек, в том числе 398071 прибывших из КНР.