Польское СМИ назвало новую российскую РЛС «колпаком для Европы»

Об этом написало польское издание Onet.
РЛС нового поколения способна контролировать взлеты воздушных судов и запуски ракет в радиусе трех тысяч километров. Она станет своеобразным "колпаком", который накроет всю территорию Европы.
- Россия хочет создать несколько таких радаров, которые создадут масштабное радиолокационное поле для отслеживания возможных авиационных или ракетных атак, - отмечается в публикации.
Издание напоминает, что первый радар "Контейнер" начал боевое дежурство в декабре прошлого года в Мордовии.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что под Калининградом "в ближайшей перспективе" планируется поставить вторую РЛС "Контейнер", которая дополнит уже введенную в эксплуатацию станцию, а их данные повысят точность отслеживания целей.
Особенность радара нового поколения заключается в том, что он может обнаруживать цели, находящиеся по отношению к нему за изгибом земной поверхности. Сеть таких РЛС дополнит систему предупреждения о ракетном нападении. В будущем "Контейнеры" планируется также развернуть в Арктике.