Польское СМИ назвало новую российскую РЛС «колпаком для Европы»

Загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер", которую планируется возвести в Калининградской области, позволит России наблюдать за всей Европой.

Об этом написало польское издание Onet.

РЛС нового поколения способна контролировать взлеты воздушных судов и запуски ракет в радиусе трех тысяч километров. Она станет своеобразным "колпаком", который накроет всю территорию Европы.

- Россия хочет создать несколько таких радаров, которые создадут масштабное радиолокационное поле для отслеживания возможных авиационных или ракетных атак, - отмечается в публикации.

Издание напоминает, что первый радар "Контейнер" начал боевое дежурство в декабре прошлого года в Мордовии.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что под Калининградом "в ближайшей перспективе" планируется поставить вторую РЛС "Контейнер", которая дополнит уже введенную в эксплуатацию станцию, а их данные повысят точность отслеживания целей.

Особенность радара нового поколения заключается в том, что он может обнаруживать цели, находящиеся по отношению к нему за изгибом земной поверхности. Сеть таких РЛС дополнит систему предупреждения о ракетном нападении. В будущем "Контейнеры" планируется также развернуть в Арктике.