Новости

Крымчан призвали не скрывать поездки за рубеж через Украину 14:50
Восемь пациентов с коронавирусом выписали из московских больниц после выздоровления 14:38
Умер Кенни Роджерс 14:21
Инфекционный центр в ТиНАО планируют достроить в течение месяца 14:19
Из-за COVID-19 в Киргизии объявлен режим чрезвычайной ситуации 14:17
В Ставрополе заболевшему врачу грозит дело за несоблюдение карантина 14:17
В Москве перепрофилируют стационары для лечения больных с коронавирусом 14:13
Грузия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса 14:11
Круизный лайнер Costa Pacifica с россиянами прибыл в Геную 14:05
Силуанов: ВВП России в начале года вырос на 2,3% 13:58
Архангельский театр драмы представит премьеру "Пряслиных" онлайн 13:58
Число заразившихся коронавирусом в Израиле выросло до 883 человек 13:56
Правительство готово помочь безработным организовать свое дело 13:46
Названа версия тройного убийства на севере Москвы 13:40
Для тушения складов в Подмосковье отправлены еще два вертолета МЧС 13:38
Бывшая жена избила Джонни Деппа по лицу дверью 13:36
Правительство и Центробанк поддержат реальный сектор и малый бизнес 13:16
Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го 13:09
Источник: Николич возглавит "Локомотив" летом 12:47
В Казахстане коронавирусом заболел четырехмесячный ребенок 12:46
Исследование: Ультразвук сделает йогурт полезнее 12:40
Рейтинг Макрона после обращения о вирусе вырос до максимума 12:40
На Ставрополье завели первые дела за нарушение самоизоляции 12:24
Видео: на шоу по сжиганию шин водитель чуть не спалил Lamborghini Huracan 12:10
Девелоперы считают, что резкого роста ипотечных ставок не будет 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
21.03.2020 13:46
Рубрика: Власть

Правительство готово помочь безработным организовать свое дело

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство рассматривает возможность поддержки безработных граждан, готовых открыть собственный бизнес. Такая мера, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, станет частью пакета шагов, который будет представлен, если ситуация на рынке труда изменится в худшую сторону.

Фото: iStock
Мишустин предостерег от необоснованных увольнений во время коронавируса

- Мы организуем дистанционное опережающее профессиональное обучение с выплатой стипендий, мы также возместим часть затрат работодателям, которые трудоустраивают высвобождающихся сотрудников, - перечислил глава кабинета министров.

Безработные, если решат открыть собственное дело, тоже получат поддержку от правительства, добавил Мишустин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Работа Занятость Правительство Председатель Правительства Рынок труда

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Восемь пациентов с коронавирусом выписали из московских больниц после выздоровления
Мишустин рассказал, когда мировая экономика начнет восстанавливаться
В Ставрополе заболевшему врачу грозит дело за несоблюдение карантина
NYT: Западные санкции укрепили экономику РФ и подготовили к кризису
Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента