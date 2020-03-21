Правительство готово помочь безработным организовать свое дело

Правительство рассматривает возможность поддержки безработных граждан, готовых открыть собственный бизнес. Такая мера, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, станет частью пакета шагов, который будет представлен, если ситуация на рынке труда изменится в худшую сторону.

- Мы организуем дистанционное опережающее профессиональное обучение с выплатой стипендий, мы также возместим часть затрат работодателям, которые трудоустраивают высвобождающихся сотрудников, - перечислил глава кабинета министров.

Безработные, если решат открыть собственное дело, тоже получат поддержку от правительства, добавил Мишустин.