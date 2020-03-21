Правительство и Центробанк поддержат реальный сектор и малый бизнес

Центробанк запускает большую дополнительную программу поддержки небольших компаний, чтобы они избежали финансовых проблем из-за негативного влияния коронавируса на экономику, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство совместно с ЦБ, отметил он на совещании по экономическим вопросам, решает сегодня две взаимосвязанные задачи. Во-первых, стремится не допустить снижения объемов кредитования реального сектора.

- Во-вторых, поддержать малый и средний бизнес. Это турагентства, небольшие гостиницы, парикмахерские, ремонтные мастерские и другие небольшие компании сферы услуг, которые из-за сокращения спроса и ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции оказались в достаточно затруднительном положении, - пояснил он.