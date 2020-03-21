Премьеры России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество

Премьер-министры России и Беларуси обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе российского правительства. Сергей Румас, в частности, дал позитивную оценку решению Москвы обеспечить транзит через территорию России белорусских граждан, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран в ситуации распространения коронавируса.

Обсудив процессы интеграции в рамках строительства Союзного государства и Евразийского экономического союза, Михаил Мишустин и Сергей Румас отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон. Их реализация позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси в полном объеме и на согласованных условиях.

Премьерами отмечено, что нужно сохранять и укреплять атмосферу конструктивного сотрудничества Москвы и Минска, поскольку это позволяет эффективно, в спокойном, уважительном ключе решать даже самые сложные вопросы интеграционного взаимодействия.