Власть
21.03.2020 19:13
Текст: Владимир Кузьмин

Премьеры России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество

Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK

Премьер-министры России и Беларуси обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе российского правительства. Сергей Румас, в частности, дал позитивную оценку решению Москвы обеспечить транзит через территорию России белорусских граждан, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран в ситуации распространения коронавируса.

Фото: iStock
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Обсудив процессы интеграции в рамках строительства Союзного государства и Евразийского экономического союза, Михаил Мишустин и Сергей Румас отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон. Их реализация позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси в полном объеме и на согласованных условиях.

Премьерами отмечено, что нужно сохранять и укреплять атмосферу конструктивного сотрудничества Москвы и Минска, поскольку это позволяет эффективно, в спокойном, уважительном ключе решать даже самые сложные вопросы интеграционного взаимодействия.

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