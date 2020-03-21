Президент Колумбии объявил в стране 19-дневный карантин

Президент Колумбии Иван Дуке объявил о введении в стране полного обязательного карантина на 19 дней из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом он заявил во время обращения к гражданам.

В рамках чрезвычайной ситуации будет проведена превентивная изоляция для всех колумбийцев, пишет РИА Новости. Карантин на территории Колумбии вступит в силу 24 марта и продлится до 13 апреля. Сейчас в стране зарегистрировано 158 случаев заражения новым коронавирусом.

Напомним,11 марта Всемирная организация здравоохраненияобъявила вспышку нового коронавируса пандемией. Сейчас в мире заражены более 234 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались.