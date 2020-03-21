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21.03.2020 20:42
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Конте сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Россия поддержит Италию в борьбе с коронавирусом. Об этом шла речь в телефонном разговоре президента Владимира Путина и итальянского премьера Джузеппе Конте. Разговор состоялся по инициативе Москвы.
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Лидеры обстоятельно обсудили ситуацию вокруг пандемии и меры, предпринимаемые в обеих странах по противодействию распространению инфекции, сообщили в пресс-службе Кремля.

За сутки в Италии от коронавируса погибли 793 человека

Владимир Путин выразил поддержку руководству и народу Италии. Лидеры условились о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом.

Конте поблагодарил за шаги, которые предпринимает Россия, чтобы поддержать Италию в сложное для нее время.

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