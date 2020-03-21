Путин обсудил с Конте сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Россия поддержит Италию в борьбе с коронавирусом. Об этом шла речь в телефонном разговоре президента Владимира Путина и итальянского премьера Джузеппе Конте. Разговор состоялся по инициативе Москвы.

Лидеры обстоятельно обсудили ситуацию вокруг пандемии и меры, предпринимаемые в обеих странах по противодействию распространению инфекции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин выразил поддержку руководству и народу Италии. Лидеры условились о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом.

Конте поблагодарил за шаги, которые предпринимает Россия, чтобы поддержать Италию в сложное для нее время.