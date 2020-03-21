Москвич убил жену и ее родителей

В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей.

Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе. Кроме самого мужчины, 38-летней жены и ее родителей в квартире были и дети.

Глава семейства набросился на супругу, тестя и тещу с ножом. Все они получили смертельные ранения и скончались на месте, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве. Детей мужчина не тронул.

Убийца сам позвонил своим родителям и сообщил о том, что натворил. На место немедленно прибыла полиция и следователи. Детей передали родственникам.

Мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время допросят всех соседей семьи, будут выяснены все детали трагедии.