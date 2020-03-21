Восемь пациентов с коронавирусом выписали из московских больниц после выздоровления

Количество выздоровевших в столице пациентов после коронавируса увеличилось до восьми. У всех них после курса лечения лабораторные комплексные исследования показали отрицательный результат на наличие инфекции. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам:

- У нас есть хорошие новости - восемь человек, у которых была коронавирусная инфекция, прошли лечение, полностью выздоровели и уже выписаны из наших медицинских учреждений.

Напомним, семеро пациентов выписаны из городской инфекционной больницы N 1, а самый первый - Давид Беров - из медкомплекса в Коммунарке.