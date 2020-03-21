Памятник Жукову увезли из центра Москвы

Знаменитый памятник маршалу Георгию Жукову увезли с Манежной площади Москвы, сообщает ТАСС.

И оригинальную скульптуру, и ее копию увезли на реставрацию. Также восстановительные работы будут проведены и на стилобатной части монумента. Ожидается, что памятник Жукову вернется на место к 9 мая, когда будет отмечаться 75-летие Победы.

Напомним, что вчера, 20 марта, соцсети обратили внимание, что монумент перед Историческим музеем разобран. Вместо него установили копию. Однако сегодня было решено временно избавить постамент от нагрузки и провести все необходимые работы.