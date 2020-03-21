Пожар на складах в Подмосковье локализован

Крупный пожар в Дмитровском районе Подмосковья локализован. Но, по сообщениям МЧС, полностью справиться с ним удастся еще не скоро. Слишком большая площадь распространения огня, плюс в горящих подвалах хранится около 40 тонн нефтепродуктов. Это значительно затрудняет борьбу с огнем.

В пресс-службе МЧС России сообщили свежие данные по ходу тушения: пожар локализован на площади 33 тысяч квадратных метров. Горят склады алюминиевого завода в поселке Каналстрой. Внутри рухнувших перекрытий взрываются баллоны и бочки с маслом.

Пожару на складе присвоен повышенный ранг, огонь распространился на 80 процентов здания. Пострадавших нет. Организована прокурорская проверка. Среди вероятных версий произошедшего рассматривается поджог с крыши здания.