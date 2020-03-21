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21.03.2020 14:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве перепрофилируют стационары для лечения больных с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко

О перепрофилировании двух стационаров для лечения больных коронавирусом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Еще несколько стационаров, по ее словам, готовятся принять пациентов на будущей неделе.

Фото: iStock
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"Несмотря на то, что все наши стационары, в том числе больница в Коммунарке, полностью справляются с потоком пациентов, мы заранее начинаем разворачивать дополнительные мощности для того, чтобы перестроить работу персонала и провести дополнительное обучение по работе с новой инфекцией, - рассказала она. - У нас уже запущены два дополнительных стационара - это НИИ имени Склифосовского и Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн. На следующей неделе будут готовы принять больных с коронавирусом еще несколько стационаров".

Она отметила, что для лечения больных коронавирусом годится не любое помещение. Городу приходится проводить большую работу для того, чтобы приспособить имеющиеся лечебные учреждения. Прежде всего, если потребуется, каждая койка должна быть обеспечена оборудованием для подачи кислорода. Нужны и санитарные шлюзы, способные разделить "грязную" и "чистую" зоны. В настоящее время дорабатываются к этим условиям около 10 корпусов различных больниц, чтобы быть готовыми принять больных с коронавирусом. Пока же большую часть с подозрением на эту инфекцию в столице доставляют в новую клинику в Коммунарке.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Большая работа в городе проводится и по привлечению кадров - волонтеров-медиков, ординаторов и другого медперсонала. Все они проходят дополнительное обучение по работе с новой инфекцией.

"Мы понимаем, что врачи сейчас находятся в напряженном режиме работы и поддерживаем их. Как я уже говорила, медработники получат дополнительную денежную надбавку за работу по борьбе с коронавирусом", - напомнила вице-мэр.

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