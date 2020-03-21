В Москве закроются все бассейны и фитнес-центры

С 21 марта в Москве должны прекратить работу бассейны и фитнес-центры. Об этом говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача столицы.

Распоряжение связано с эпидемиологической обстановкой. Оно касается всех объектов физкультуры и спорта вне зависимости от форм собственности. Распространяется требование и на аквапарки. Если руководители спортцентров не выполнят предписание, то их привлекут к административной ответственности.

Напомним, что, по последним данным, в Москве выявлен 131 случай коронавируса. Полностью выздоровели восемь человек, остальные продолжают лечение.