В Подмосковье подтверждено 35 случаев коронавируса

В Московской области подтверждено 35 случаев коронавируса. Об этом в субботу сообщил региональный оперативный штаб.

Представители штаба отметили, что к врачам необходимо обратиться пассажирам, прибывшим в регион рейсами:

SU 2595 Мюнхен - Москва 7 марта

S7 3586 Верона - Москва 8 марта

LH 1452 Франкфурт-на-Майне - Москва 9 марта

SU 2403 Рим - Москва 14 марта

SU 2381 Женева - Москва 14 марта

SU 2385 Женева - Москва 15 марта

SU 205 Пекин - Москва 17 марта.

К медикам можно обратиться по телефону 8-800-550-50-30 или через "скорую помощь". Это необходимо, чтобы обследоваться на коронавирус.