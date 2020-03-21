В столице появится 400 "умных" перекрестков

Центр организации дорожного движения правительства Москвы в 2020 году сделает 400 "умных" перекрестков. После внедрения новой системы общественный транспорт будет быстрее передвигаться по городу.

- Мы приступили к реализации программы по полноценному приоритету наземного транспорта. В 2019 году мы сделали около сотни "умных" перекрестков, которые сокращают заторы и ускоряют работу именно городского транспорта. Система за счет нескольких типов датчиков и соответствующей информационной транспортной системы выделяет из потока автобусы, трамваи, электробусы и отдает команду на приоритет проезда. Таким образом, включается зеленый сигнал светофора. Оборачиваемость перекрестка возрастает примерно в два раза", - отметили в пресс-службе ЦОДД.

Для реализации "умных" перекрестков в асфальтовое полотно монтируют датчики, которые распознают появление городского транспорта и позволяют сразу включать зеленый свет для их приоритетного проезда. Для автомобилистов такая схема тоже удобна, так как они останавливаются только тогда, когда нужно пропустить, например, автобус.

В целом среднее время прохождения перекрестка существенно сокращается, примерно на 15-20%. Подобная система успешно внедрена на пересечениях Чонгарского и Симферопольского бульваров, Судостроительной улицы и Кленового бульвара. Всего в Москве будет обеспечен приоритет городского транспорта на 500 перекрестках.

Умная система управления светофорами работает во многих странах: Сингапур, США, Дания, Нидерланды. Например, в Лос-Анджелесе скорость езды автобусов по городу возросла на четверть при внедрении "умного" управления. Система, которая внедряется в Москве, основана на общепризнанной мировой технологии, но адаптированной к столичным условиям.