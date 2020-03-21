Вдове Юрия Любимова после ДТП потребуется еще одна операция

Пострадавшая 16 марта в ДТП и перенесшая операцию вдова режиссера Юрия Любимова Каталина рассказала о своем состоянии.

Каталина, журналист, президент Благотворительного фонда развития театрального искусства, поделилась с ТАСС, что с трудом переносит боль, но при этом отметила профессионализм врачей, которые "прекрасно выполняют свою работу".

По словам женщины, впереди у нее еще одна операция.

Напомним. Инцидент произошел в центре российской столицы в понедельник вечером, когда вдову режиссера сбила машина - на большой скорости на "зебре" и, не останавливаясь, поехала дальше (вскоре злоумышленник был задержан и признал вину).

В результате Каталина Любимова была госпитализирована в реанимацию НИИ Склифосовского с серьезными переломами правой ноги и правой руки.

Первая операция прошла 19 марта - на ноге. Вторая будет на руке, которая сейчас в гипсе.

"Чувствую себя полной калекой. Самое ужасное - это физическая боль, которую я очень плохо переношу", - сказала Любимова, находящаяся в травматологическом отделении НИИ, агентству.

Каталин Любимова родилась в 1946 году в Будапеште. Окончив филологический факультет МГУ и Будапештский университет, работала в Обществе венгеро-советской дружбы. Свадьба Каталины и Юрия Любимова состоялась в 1976 году.