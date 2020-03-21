Детские лагеря перенесут ближайшие смены на другие месяцы

Школьники, которые планировали участвовать в ближайших сменах в детских лагерях "Артек", "Смена", "Орленок", "Океан", смогут отдохнуть там в другие месяцы. Такое решение приняла 21 марта рабочая группа Министерства просвещения.

- Сохранение здоровья детей - обязательное условие современной российской системы образования, нацеленной на то, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, получал качественные знания и воспитание, - считают участники группы. - Поэтому, заботясь о детях, было принято решение отменить запланированные смены в лагерях "Артек" (Крым), "Орленок" и "Смена" (Краснодарский край), "Океан" (Владивосток).

Какие смены отменены

"Артек" - со 2 по 23 апреля

"Смена" - с 30 марта по 12 апреля

"Орленок" - с 1 по 21 апреля

"Океан" - с 23 марта по 12 апреля

Между тем

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