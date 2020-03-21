Новости

Бывший член рабочей группы WADA дисквалифицирован за допинг 17:49
Пожар на складах в Подмосковье локализован 17:48
Первый заболевший коронавирусом в Крыму приехал из Франции 17:46
Во втором сезоне "Мандалорца" появится Асока Тано из "Войн клонов" 17:20
Как правильно сидеть за рулем, чтобы не болела спина 17:02
В Новгороде появился первый пациент с подозрением на COVID-19 16:55
В столице появится 400 "умных" перекрестков 16:52
МИД объявил о принятии решения по вывозу россиян из Марокко 16:48
В столице Киргизии выявили двух зараженных коронавирусом 16:44
Россиян попросили пока не приезжать в Петербург из-за угрозы COVID-19 16:40
Детские лагеря перенесут ближайшие смены на другие месяцы 16:33
WSJ сообщила о планируемом нефтяном альянсе США с Саудовской Аравией 16:25
Можно ли не менять свечи зажигания 16:20
Исследование: как социальная среда влияет на мозг мужчин и женщин 16:18
В Подмосковье подтверждено 35 случаев коронавируса 16:16
В Сингапуре россиянка заболела коронавирусом 16:10
Ростуризм: За неделю в Россию вернулось 50 тысяч организованных туристов 16:02
В Киеве прекратит работу общественный транспорт 15:51
Президент Беларуси поздравил с юбилеем Сергея Лаврова 15:27
Минфин обнулил таможенную пошлину на импорт лекарств 15:13
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 16,6 тысячи 15:04
Новая дата слушаний дела о скифском золоте станет известна в июле 15:00
На Кубани рассказали о состоянии заболевших коронавирусом 14:57
National Interest объяснил, почему АК-47 не перестает стрелять 14:56
Крымчан призвали не скрывать поездки за рубеж через Украину 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
21.03.2020 16:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Детские лагеря перенесут ближайшие смены на другие месяцы

Текст: Мария Агранович
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Школьники, которые планировали участвовать в ближайших сменах в детских лагерях "Артек", "Смена", "Орленок", "Океан", смогут отдохнуть там в другие месяцы. Такое решение приняла 21 марта рабочая группа Министерства просвещения.

Фото: iStock
"РГ" продолжает следить, как преподаватели строят урок "на удаленке"

- Сохранение здоровья детей - обязательное условие современной российской системы образования, нацеленной на то, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, получал качественные знания и воспитание, - считают участники группы. - Поэтому, заботясь о детях, было принято решение отменить запланированные смены в лагерях "Артек" (Крым), "Орленок" и "Смена" (Краснодарский край), "Океан" (Владивосток).

Какие смены отменены

"Артек" - со 2 по 23 апреля

"Смена" - с 30 марта по 12 апреля

"Орленок" - с 1 по 21 апреля

"Океан" - с 23 марта по 12 апреля

Между тем

Для школьников, которым предстоит учиться дома, Министерство просвещения предлагает комплекс онлайн-программ для обучения, развития талантов, профессиональной ориентации и технического творчества. Свои ресурсы бесплатно открыли учебные центры, библиотеки, музеи мира, образовательный центр "Сириус". С полным списком образовательных ресурсов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства просвещения.

Общество Образование Общество Семья и дети Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ДФО Приморский край Владивосток ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Число инфицированных коронавирусом в России превысило 300 человек
Правительство и Центробанк поддержат реальный сектор и малый бизнес
Минфин обнулил таможенную пошлину на импорт лекарств
МИД отверг инсинуации об использовании РФ "энергетического оружия"
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии