На Камчатке двое сноубайкеров попали под лавину

Днем 21 марта снежная лавина накрыла двух человек, которые катались на сноубайках в районе 111 километра трассы Петропавловск-Камчатский - село Усть-Большерецк, сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону.

"После того как информация о ЧП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях, в район происшествия из Петропавловска-Камчатского выдвинулись сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, включая три кинологических расчета", - говорится в сообщении пресс службы камчатского главка МЧС РФ.

Со стороны Усть-Большерецкого района на место ЧП выехали сотрудники пожарного поста села Сокоч и Усть-Большерецкого поисково-спасательного отряда. У спасателей есть все необходимое оборудование для поиска людей, попавших под лавину.

Ситуацию на юге Камчатки осложняет циклон. В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском, Усть-Большерецком и на юге Мильковского районов сильный мокрый снег, метель, ветер порывами 25-30 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендует жителям и гостям региона не приближаться к горным склонам в ближайшие дни. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение.

С 21 по 23 марта 2020 года возможен сход снежных масс на горных территориях Петропавловска-Камчатского, а также Усть-Большерецкого, Елизовского, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника.