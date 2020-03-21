Пассажиры рейса из Вьетнама в Читу усмирили авиадебошира

В Чите транспортная полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ) в отношении пассажира авиарейса, следовавшего из вьетнамского города Камрань в Читу.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время полета мужчина вел себя неадекватно и нарушал порядок.

"Гражданин использовал нецензурную лексику, на замечания экипажа не реагировал, отказывался занять свое место. Даже после того, как командир воздушного судна предупредил, что может экстренно посадить самолет, хулиган не унимался", - отмечается в сообщении.

Тогда другие пассажиры связали его и усадили в пассажирское кресло.

Уже в столице Забайкалья полицейские доставили мужчину в дежурную часть и составили протоколы об административных правонарушениях. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.