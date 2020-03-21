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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине 15 городов и сел остались без света из-за циклона

Текст: Александр Филимоненко

Сильная метель, мокрый снег и штормовой ветер нарушили электроснабжение в 15 населенных пунктах пяти районов Сахалина, сообщает ГУ МЧС РФ по островной области.

Фото: iStock
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"Полностью без электроснабжения остались село Малиновка Поронайского района, села Шебунино и Ясноморское Невельского района, села Поречье, Ольшанка, Орлово, Бошняково, Тельновское и Лесогорское Углегорского района. Частично отсутствует электроэнергия в городах Углегорск и Холмск, а также в селах Ударное Углегорского района, Костромское Холмского района, в Раздольном и Буюклы Смирныховского района. Восстановительные работы ведут девять бригад "Сахалинэнерго" в составе 17 человек и 8 единиц техники", - говорится в сообщении областного главка МЧС.

До улучшения метеоусловий закрыто движение для всех видов автотранспорта, за исключением аварийных служб, на участке дороги Огоньки - Невельск. Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует воздержаться от поездок в указанном направлении и заранее планировать маршрут с учетом погоды.

Аэропорт Южно-Сахалинска, железная дорога и паромная переправа Ванино-Холмск работают в обычном режиме.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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