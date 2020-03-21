Житель Приморья пойдет под суд за фейки про коронавирус

Жителю Приморья грозит крупный штраф за распространение ложной информации о коронавирусной инфекции в Уссурийске, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

"28-летний мужчина распространил в мессенджере ложную информацию о инфицированных коронавирусом на предприятии", - сообщила пресс-служба.

В отношении нарушителя составлен административный материал по части 10 статьи 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"), который направлен в суд. Санкции предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.