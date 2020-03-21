В Кирове выявлен коронавирус у девятилетней девочки и ее матери

В Кировской области лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом у девятилетней девочки и ее матери. Об этом сообщил региональный минздрав.

Они также ехали поездом Москва - Новый Уренгой, в котором после поездки из Германии возвращалась в Киров первая заболевшая в области.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано пять пациентов с коронавирусом. Сейчас из лаборатории ожидаются результаты анализов еще двух пациентов, в том числе мужчины, прибывшего чартерным рейсом из Швейцарии, и пассажира этого же поезда.

Все они помещены в изолированные боксы инфекционной больницы Кирова. Контактировавшие с ними люди установлены. Состояние здоровья пациентов стабильно удовлетворительное.