Врач-инфекционист: Паника разрушает иммунитет

В соцсетях, на телевидении стали появляться советы, рекомендации, как скоротать время в самоизоляции.

Владимир Познер, например, разбирает завалы каких-то бумаг, признался ведущий в передаче "Вечерний Ургант". Энтони Хопкинс на видео из соцсетей гладит кота. Пара пенсионеров в белых халатах, выпивая вино, смотрят телевизор, где шумят волны, видимо, представляя, что они в круизе.

А мои подруги составляют список онлайн кинотеатров, музеев, тренингов, курсов. Благо очень многие сервисы открыли бесплатный доступ к своим ресурсам на время так называемого карантина. К нашей всеобщей радости, школа Novikov School предоставила бесплатный доступ ко всем кулинарным видео-урокам.

13-й день самоизоляции.

Я же во время своего карантина, который подходит к концу, решила разобрать фотографии с нашей поездки по Испании. Раньше всегда мечтала о нескольких днях после отпуска, чтобы насладиться этим процессом.

Но нет. Не идет из головы фотография вируса. Накануне прошло сообщение: "Сотрудники лаборатории Новосибирского ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" впервые сделали фото коронавируса". Фото этой заразы! Изображения, как сообщил ТАСС, предоставил Роспотребнадзор РФ. На снимках - небольшая клетка круглой формы. Как говорится, врага надо знать в лицо.

А ученые НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России полностью расшифровали геном коронавируса (определили последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК). Все это поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавирусов. Скорее бы уже.

А пока решила выйти в магазин. Тем более, изоляция завешается. Все эти дни мне присылали фотографии пустых полок. Не верила в это. Не сказать, что шокирована, но, действительно, в двух супермаркетах перед моим глазам предстали пустые места на месте пачек с мукой и крупой. Но продукция есть. Продавцы, как снаряды, подносят со складов товар, чтобы заполнить зияющие пустоты. Но с гречкой и туалетной бумагой полный порядок! Бумага даже ослабла в цене, а гречка подтянулась из-за исчезновения более дешевых марок.

По цене макаронных изделий популярной итальянкой марки "Барилла" можно узнавать курс евро. В Италии, Испании пачка спагетти стабильно стоит 0,98-1,2 евро. Соответственно, когда у нас евро по 72 рубля, то и "Барилла" стоит так же, а по акции - 54-58 рублей. Сейчас разные представители линейки подскочили в цене до 90-100 рублей, а отдельные виды - за 200 рублей.

Закупать не закупать продукты впрок? К чему готовиться? И чего вообще дальше ждать? Ответов нет.

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов на своей лекции "Происхождение нового коронавируса", которая состоялась в рамках "Недели Дарвина", сказал, что коронавирус 2003 года смогли победить за 8-9 месяцев путем строжайшей изоляции и уничтожения пальмовых циветт, а также изоляции всех больных. Так была прервана цепочка передачи вируса.

"Я лично воспринимаю ситуацию с определенным оптимизмом, потому что предпринятые меры считаю жесткими и адекватными. Так что - от двух месяцев до полугода", - сказал ученый. Вся его лекция здесь.

Тем временем, в Новосибирске на 20 марта зафиксировано еще два случая заражения COVID-19. Одна женщина находилась в Великобритании со 2 по 13 марта, вторая - 15 марта прилетела в Москву из Цюриха. Обе через некоторое время почувствовали недомогание, сейчас находятся в инфекционной больнице, передает официальный канал регионального оперштаба.

Роспотребнадзор и полиция определяют адреса пассажиров, летевших с пациентками из Москвы в Новосибирск.

Зашла на страничку в соцсети Натальи Толоконской. Как она сама о себе пишет: "Я - ученый и врач-инфекционист более 40 лет. Десятилетиями была главным инфекционистом Новосибирска и 10 лет - СФО". И вот читаем: "Да, нужны определенные ограничения контактов и соблюдение норм гигиены, но в рамках здравого смысла. Сегодня важно оказать моральную поддержку населению. Нарастание интенсивности циркуляции вируса работает на человека, быстро повышая популяционную иммунную защиту. Это сразу снизит риски осложнений и смерти. Прекратите панику, это разоряет ваш иммунитет! Сосредоточьтесь на укреплении своего здоровья! Для этого нужна радость!".

Все же займусь-ка разбором фотографий из путешествий. Радость, тем самым, уж точно обеспечена.

Все страницы дневника читайте здесь.