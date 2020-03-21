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21.03.2020 18:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Первые заболевшие коронавирусом появились на Северном Кавказе

Текст: Михаил Сухарев

Три случая заболевания коронавирусом COVID-19 подтвердились в Северо-Кавказском федеральном округе. Лабораторные анализы подтвердили положительный статус заболевания у двух жителей КБР и у жительницы Ставрополья. О двух зараженных в Кабардино-Балкарии рассказал глава республики Казбек Коков.

- Сегодня во второй половине дня стало известно о готовности результатов исследований, направленных в научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске. К сожалению, оба анализа показали положительный результат, - отметил Коков в своем официальном аккаунте в Instagram.

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Обоих пациентов госпитализировали несколько дней назад, благодаря действующим мерам по предупреждению и профилактике коронавируса в республике. Коков также заявил, что большего распространения удалось избежать, так как контактировавшие с заболевшими ответственно подошли к проблеме и вовремя согласились на самоизоляцию. За их здоровьем сейчас также следят врачи.

В пресс-службе минздрава республики подчеркнули, что в Нальчике сегодня прошло экстренное заседание оперативного штаба под председательством главы республики, где обсудили план дальнейших действий.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Оба пациента в состоянии средней тяжести, находятся в центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Нальчике. Ранее этот центр был перепрофилирован как раз для приема таких больных. Оба пациента сейчас на ИВЛ, - отметили в пресс-службе Минздрава КБР.

На Ставрополье в результате лабораторных анализов подтвердилось заболевание коронавирусом у профессора медакадемии региона, которая в начале марта ездила отдыхать в Испанию. Ее состояние также остается стабильным.

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