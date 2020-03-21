Александринский театр сегодня покажет премьеру "Маузера" в прямом эфире

Сегодня вечером, 21 марта в 19.00, третий звонок в Александринском театре, несмотря на коронавирус, все же прозвучит.

Впервые за 264 года истории Александринки спектакль пройдет без публики в зале. Премьеру театрализованной оратории "Маузер" одного из лидеров европейского театра, греческого режиссера Теодороса Терзопулоса, решили не отменять, а показать в прямой трансляции. На столь беспрецедентный шаг - перейти в формат онлайн-вещания и играть свои спектакли для зрителей дистанционно, причем в режиме реального времени, - Александринский театр пошел в партнерстве с "Триколором": эксклюзивные бесплатные показы премьер можно впервые увидеть в онлайн-проекте "Большой эфир" через приложение "Триколор Кино и ТВ".

"Маузер" откроет целую серию видеопоказов Александринского театра на основной и новой сценах, когда актерам предстоит играть перед пустым залом. В Александринке Теодорос Терзопулос до этого уникального случая ставил трижды: в 2006 году - "Эдип-царя" Софокла, в 2014-м - "Конец игры" Беккета и в 2017-м - спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" по Брехту. "Теодорос Терзопулос всегда работает с классическими текстами, и является лучшим специалистом Европы по древнегреческой трагедии, - говорил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. - Очень важно, что он, опираясь на трагический смысл, никогда не идет за смыслом литературным, всегда исследует трагическое начало в актерской природе. Для меня Теодорос Терзопулос является режиссером, человеком искусства, который интересен и значителен, прежде всего, тем, что исповедует театр чувственный. Театр, который не прячется за словами, который нельзя назвать литературным, сюжетным театром. Терзопулос занимается театром, который опирается в первую очередь на внутренний материал актера: на его состояние, на его эмоциональность. Причем подразумевается не просто эмоциональное возбуждение актера, но особый способ существования на сцене".

Как сообщают в театре, новый спектакль Теодороса Терзопулоса - первая полная сценическая версия пьесы Хайнера Мюллера "Маузер" в России. Особую ценность премьере добавляют следующие факты биографии Терзопулоса: в 1970-х годах режиссер пять лет стажировался в Берлинер ансамбле, где его наставником был сам Хайнер Мюллер. А в 1990-х именно Терзопулос впервые открыл драматургию Мюллера для российского зрителя, поставив в Театре на Таганке спектакль по его пьесе "Квартет" с Аллой Демидовой и Дмитрием Певцовым в главных ролях.

Во многих из своих тридцати пьес Хайнер Мюллер обращался к сюжетам мировой литературы. "Маузер" стал вариацией на тему фрагментов романа Михаила Шолохова "Тихий Дон" с мотивами "Конармии" Исаака Бабеля.

P. S.

Не пропустите также! 21 марта в 17.00 на сайте Александринского театра состоится онлайн-трансляция диалога "Хайнер Мюллер - Греция - Россия" режиссера Теодороса Терзопулоса и доктора искусствоведения Александра Чепурова.

На сайте Александринского театра, в официальной группе театра ВКонтакте и на Youtube-канале театра по-прежнему совершенно бесплатно доступен познавательный контент: встречи, мастер-классы ведущих деятелей театра, историков, социологов, которые проходят в Александринке. Новая сцена свои события - от концертов до лекций - транслирует еще с декабря. А свой охватный спутниковый pop-up-канал у Александринского театра появился впервые. Эксклюзивные онлайн-трансляции в "Большом эфире" доступны бесплатно через приложение "Триколор Кино и ТВ", которое можно скачать в App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

"Мы знаем, что волшебство в театре случается именно в зале, когда там есть и актеры, и зрители. И хотя это первый опыт прямых трансляций спектаклей основной сцены, мы надеемся, что люди способны обмениваться энергией и на расстоянии, - сказал на онлайн пресс-конференции генпродюсер Новой сцены Александр Малич. - В эти странные дни мы еще больше в этом убеждаемся. Мы надеемся, что этим театр поможет нашим виртуальным зрителям поднять настроение, дать повод для размышлений, стать ближе друг к другу или просто отвлечься".