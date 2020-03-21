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21.03.2020 16:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Россиян попросили пока не приезжать в Петербург из-за угрозы COVID-19

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян отложить поездки в северную столицу на время угрозы распространения коронавируса, сообщили РИА Новости.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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В дни весенних каникул турпоток в Петербург традиционно возрастает. Но сейчас власти города не рекомендуют сюда приезжать. Это может быть опасно как для петербуржцев, так и для туристов.

- По большому счету здесь нечего делать, - отметил Александр Беглов. - Театры, музеи, кинотеатры и другие заведения сейчас закрыты.

Накануне в правительстве Санкт-Петербурга заявили об установлении строгого контроля за соблюдением режима самоизоляции.

Согласно распоряжению главного санитарного врача по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой, двухнедельную самоизоляцию обязаны соблюдать все, кто прибыл из-за рубежа. Копия распоряжения вручается всем приезжающим.

Данные погранслужбы получают участковые врачи и сотрудники полиции. Они проводят регулярные обходы и следят за соблюдением режима карантина. Кроме этого, для контроля используется городская система видеонаблюдения, состоящая из 40 тысяч видеокамер. Фотографии людей, подлежащих самоизоляции, а также их автомобили, помещены в специальную базу данных.

Нарушение режима изоляции может повлечь за собой ответственность, в том числе уголовную.

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