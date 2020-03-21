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21.03.2020 19:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В НАО разбился вертолет, погиб пилот

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III. Погиб пилот, пассажирка осталась жива.

Вертолет национальной полиции разбился на Филиппинах

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта. Вертолет, по предварительным данным, принадлежал объединенному авиаотряду Нарьян-Мара. Владелец Bell 206В-III - Владимир Волков.

Винтокрылую машину стали искать после того, как пилот в установленное время не вышел на связь. Была сразу же организована поисково-спасательная операция. И на Мысе Константиновском обнаружили место катастрофы.

Как говорится в сообщении Росавиации, пассажирку транспортируют в больницу Нарьян-Мара.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Авиакатастрофы

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