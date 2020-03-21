В НАО разбился вертолет, погиб пилот

В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III. Погиб пилот, пассажирка осталась жива.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта. Вертолет, по предварительным данным, принадлежал объединенному авиаотряду Нарьян-Мара. Владелец Bell 206В-III - Владимир Волков.

Винтокрылую машину стали искать после того, как пилот в установленное время не вышел на связь. Была сразу же организована поисково-спасательная операция. И на Мысе Константиновском обнаружили место катастрофы.

Как говорится в сообщении Росавиации, пассажирку транспортируют в больницу Нарьян-Мара.