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21.03.2020 16:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новгороде появился первый пациент с подозрением на COVID-19

Текст: Евгения Цинклер (Новгородская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Новгородкой области появился первый пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

- Поступила новость, к появлению которой мы готовились все предыдущие дни, - написал в соцсетях губернатор. - У нас есть проба с подозрением на коронавирус.

Фото: iStock
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Известно, что пациент - житель Великого Новгорода, он недавно вернулся из-за рубежа (из какой именно страны - не уточняется). Сейчас его анализы направлены в новосибирскую лабораторию "Вектор" для более глубокого изучения. В ближайшие дни факт заболевания COVID-19 будет подтвержден или опровергнут.

- Человек находится на изоляции, - уточняет Андрей Никитин. - Круг его контактов установлен, у всех, с кем он контактировал, анализы отрицательные.

В правительстве региона заявляют, что Новгородская область по-прежнему находится преимущественно в "зеленой зоне" по риску распространения коронавирусной инфекции. В "желтой зоне" - только Великий Новгород.

Областные власти также сообщают об усилении мер по недопущению распространения инфекции. Так, ужеcточен режим проведения массовых мероприятий. Школьников отправили на досрочные каникулы, а после - на дистанционный режим обучения. Людей старше 60 лет, для которых коронавирус особенно опасен, просят не выходить из дома без особой надобности. Их медицинское обслуживание будет налажено на дому. Кроме того, начал работать волонтерский штаб по помощи пожилым людям.

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