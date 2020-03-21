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21.03.2020 19:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге наградили победителей Брянцевского фестиваля

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербурге завершился XXI международный Брянцевский фестиваль. Проводит его Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева.
Фото: Пресс-служба ТЮЗа им. Брянцева Фото: Пресс-служба ТЮЗа им. Брянцева
Фото: Пресс-служба ТЮЗа им. Брянцева

В этом году было прислано более ста работ. Фестиваль начался 16 марта. Свои постановки представили коллективы из Петербурга, Москвы, Ижевска, Ульяновской и Ярославской областей. Было много зрителей, полные залы. А потом в Петербурге объявили карантин, и спектакли играли для членов жюри, без публики.

Фото: Пресс-служба Музея музыкального и театрального искусства
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Церемония награждения лауреатов прошла на Большой сцене ТЮЗа, но только в этот раз в камерной обстановке, без зрителей. Они присутствовали на церемонии виртуально - благодаря онлайн-трансляции.

На сцену вышли члены жюри - с цветами, подарками: актеры ТЮЗа Сергей Жукович, Мария Соснякова, Елизавета Прилепская, Виталий Кононов, Никита Остриков и и.о. обязанности председателя - Сергей Шелгунов.

Десять участников отмечены дипломами "За яркую творческую индивидуальность".

С экрана участники фестиваля рассказывали, как менялся его формат за эти годы. Если поначалу было много "елок" и "Снежных королев", то со временем появился серьезный материал - прямой диалог со зрителями, постановки по произведениям Достоевского, Чехова… Отмечали удивительную атмосферу, пропитанную энергией постановок. Много мастер-классов, знакомств с новым материалом, педагогами, "круглые столы" с обсуждением спектаклей, открытые уроки по сценической речи и сцендвижению…

Первое место занял театр-студия "Дуэт" из Московского района Петербурга спектакль "Завтра была война" по одноименной повести Бориса Васильева, режиссеры Ирина Алекперова, Аршад Алекперов. Директор ТЮЗа Светлана Лаврецова, награждая лауреатов, отметила, что "ребята чудесно воплотили мысли писателя" и, "конечно, им не хватает аплодисментов зала".

Второе место у театра Лицея искусств "Санкт-Петербург" Красносельского района - за спектакль "Много на свете не княжеских детей" по роману Достоевского "Униженные и оскорбленные", режиссер Валерий Дьяченко.

Фото: iStock
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Третье место отдано Школьной Театральной Мастерской, московская школа 2054, представившей "Рассказы" по рассказам Чехова, режиссер Жанна Андреева.

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко объявил победителя - Гран-при присудили спектаклю "Стальные лилии" по произведению Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо", показал который театр "Феникс" школы 578 Приморского района Петербурга (режиссер Александра Денисова). Героини спектакля - фронтовые девушки (как называет себя одна из них), каждая рассказывает о войне. О своей боли, мечтах и кошмарах, разочарованиях и своих чувствах. В спектакле нет вымышленных героев и сюжетов. В нем всё - правда.

Режиссер Адольф Шапиро, художественный руководитель проектов ТЮЗа имени А.А. Брянцева, обратился к участникам с помощью видео:

- В необычных условиях проходил этот фестиваль, зато запомнится надолго…А теперь - по домам. Готовьтесь к следующему фестивалю. Вы можете дома сочинять сценки, этюды. Всего доброго - и до встречи!

Справка "РГ"

Брянцевский фестиваль - крупнейший в Северо-Западном регионе международный форум, посвященный детскому театральному творчеству. Носит имя Александра Брянцева - в память о режиссере и педагоге, основателе Театра Юных Зрителей. В программе показы спектаклей театральных коллективов школ, гимназий, лицеев, детских домов, подростковых клубов, домов и дворцов творчества, дворцов культуры. Возраст участников - от 7 до 17 лет. Вход для зрителей бесплатный.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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