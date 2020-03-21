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21.03.2020 14:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымчан призвали не скрывать поездки за рубеж через Украину

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Путешествующих по Европе крымчан с украинскими заграничными паспортами предупредили об ответственности за сокрытие информации о таких поездках. Об этом во время доклада о противодействии распространению коронавируса на полуострове напомнил начальник Пограничного управления ФСБ Республики Крым Сергей Станкевич.

Фото: пресс-служба Совета министров Крыма
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Не секрет, что некоторые крымчане стараясь избежать санкций европейских стран, получили украинские биометрические загранпаспорта, с которыми они могут ездить в страны ЕС без визы. Проконтролировать такие поездки российские пограничники не в силах, поскольку российско-украинскую границу в Крыму такие граждане пересекают с российским паспортом. С ним же возвращаются обратно. А в страны шенгенской зоны они въезжают с украинским биометрическим загранпаспортом. В такой ситуации остается надеяться на сознательность граждан.

С 18 марта, когда пересечение границы на пунктах пропуска в Крыму проводится в ограниченном режиме, пограничники и сотрудники Роспотребнадзора анкетируют возвращающихся домой крымчан, задавая им вопрос о поездках за рубеж. Пока все возвращающиеся граждане заявляют, что дальше Украины они не выезжали.

- В 100 случаях из 100 заявлено о нахождении на территории Украины, - сказал Сергей Станкевич. - Надеемся, что граждане не ввели нас в заблуждение. Хотим еще раз обратиться к уважаемым гражданам напомнив о личной ответственности за получение нами достоверной информации о пребывании в странах с высоким эпидемическим порогом по коронавирусу.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По данным Пограничного управления ФСБ Республики Крым, с 00.00 мск 18 марта, кода в республике введен ограниченный режим пересечения границы с Украиной, поток людей через пункты пропуска на полуострове сократился в примерно 10 раз. За это время на въезд и на выезд границу пересекли 2150 человек.

Кроме того, по данным главы правительства Крыма Юрия Гацанюка, 33 крымчанина по турпутевкам сейчас находятся за рубежом. Из них 11 человек - в Таиланде, Шри-Ланка - 1 человек, ОАЭ - 6 человек, Турция - 11 человек, Доминикана - 2 человека, Абхазия - 2 человека. Еще 132 человека забронировали туры в Турцию, на Кипр, в Таиланд, Тунис, Шри-Ланку и круизы по Северной Европе.

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