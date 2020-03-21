На Кубани в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали

Серьезная авария произошла в пятницу в Успенском районе Краснодарского края. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Кубани, жертвами столкновения двух автомобилей стали три человека, кроме того, двое пострадали.

Как выяснилось, ДТП с участием двух легковых машин произошло 21 марта около 15.30 на 189-м километре федеральной дороги "Кавказ" в Успенском районе, недалеко от города Армавира. Здесь столкнулись автомобили Lada и Skoda.

По предварительным данным правоохранителей, виновником ДТП стал водитель Lada. При столкновении автомобилей погибли три человека, находившихся в салоне отечественного авто. Еще двое в были доставлены в местную больницу.

Обстоятельства трагедии и личности пострадавших сейчас устанавливаются. Движение по трассе "Кавказ" восстановлено.