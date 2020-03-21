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21.03.2020 20:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани

Серьезная авария произошла в пятницу в Успенском районе Краснодарского края. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Кубани, жертвами столкновения двух автомобилей стали три человека, кроме того, двое пострадали.

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Как выяснилось, ДТП с участием двух легковых машин произошло 21 марта около 15.30 на 189-м километре федеральной дороги "Кавказ" в Успенском районе, недалеко от города Армавира. Здесь столкнулись автомобили Lada и Skoda.

По предварительным данным правоохранителей, виновником ДТП стал водитель Lada. При столкновении автомобилей погибли три человека, находившихся в салоне отечественного авто. Еще двое в были доставлены в местную больницу.

Обстоятельства трагедии и личности пострадавших сейчас устанавливаются. Движение по трассе "Кавказ" восстановлено.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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