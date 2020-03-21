Новая дата слушаний дела о скифском золоте станет известна в июле

Рассмотрение в Апелляционном суде Амстердама дела о праве собственности на коллекцию скифского золота из собрания крымских музеев снова отложено. Об этом агентству "Интерфакс-Юг" сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

По его данным, о назначении новой даты слушаний станет известно 7 июля. Перенос сроков, считает историк, может быть связан с пандемией коронавируса. До окончательного вердикта суда крымская часть коллекции будет оставаться в Нидерландах.

Напомним, коллекция уникальных артефактов из собрания четырех крымских музеев находится в Голландии с февраля 2014 года. В августе того же года Украина заявила, что предметы из крымских музеев принадлежат ей. С этого времени тянется судебное разбирательство сторон. После нескольких заседаний, так и не принесших победу ни одной из сторон, в июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию. В предыдущий раз рассмотрение спора в апелляционной инстанции было назначено на март 2020 года.

Коллекция застрахована на 2 миллиона евро. Ее реальная стоимость значительно выше этой суммы.