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21.03.2020 17:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Первый заболевший коронавирусом в Крыму приехал из Франции

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Первый больной у которого обнаружен коронавирус COVID-19 путешествовал во Францию и не сообщил об этом при пересечении государственной границы. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов.

Сегодня утром он заявил, что лично сообщит о первом подтвержденном случае заражения COVID-19, если таковой будет.

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- В Республике Крым подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска, - написал Аксенов. - Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу.

По данным Аксенова, человек попал в больницу с симптомами ОРВИ, где его поместили в отдельную палату с соблюдением всех необходимых мер безопасности при работе с опасными инфекциями. Сейчас он находится под наблюдением специалистов. Установлен также круг лиц, с которыми контактировал больной, они тоже изолированы, за ними наблюдают врачи, проводятся все необходимые лабораторные анализы.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов также подтвердил эту информацию, уточнив, что первый заболевший уже давно находится под присмотром врачей.

- Он давно уже под карантином, не переживайте, - сказал министр. - С точки зрения здравоохранения и Роспотребнадзора там все сделано правильно изначально.

Сегодня утром на оперативном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции крымчан предупредили об ответственности за сокрытие информации о поездках за рубеж. С 18 марта, когда на государственной границе с Украиной в крымских пунктах пропуска введен особый режим, в обе стороны границу пересекли 2150 человек. Никто из возвращающихся домой крымчан не сообщил, что они были в странах ЕС. По словам граждан, они путешествовали не дальше Украины.

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