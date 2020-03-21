Первый заболевший коронавирусом в Крыму приехал из Франции

Первый больной у которого обнаружен коронавирус COVID-19 путешествовал во Францию и не сообщил об этом при пересечении государственной границы. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов.

Сегодня утром он заявил, что лично сообщит о первом подтвержденном случае заражения COVID-19, если таковой будет.

- В Республике Крым подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска, - написал Аксенов. - Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу.

По данным Аксенова, человек попал в больницу с симптомами ОРВИ, где его поместили в отдельную палату с соблюдением всех необходимых мер безопасности при работе с опасными инфекциями. Сейчас он находится под наблюдением специалистов. Установлен также круг лиц, с которыми контактировал больной, они тоже изолированы, за ними наблюдают врачи, проводятся все необходимые лабораторные анализы.

Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов также подтвердил эту информацию, уточнив, что первый заболевший уже давно находится под присмотром врачей.

- Он давно уже под карантином, не переживайте, - сказал министр. - С точки зрения здравоохранения и Роспотребнадзора там все сделано правильно изначально.

Сегодня утром на оперативном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции крымчан предупредили об ответственности за сокрытие информации о поездках за рубеж. С 18 марта, когда на государственной границе с Украиной в крымских пунктах пропуска введен особый режим, в обе стороны границу пересекли 2150 человек. Никто из возвращающихся домой крымчан не сообщил, что они были в странах ЕС. По словам граждан, они путешествовали не дальше Украины.