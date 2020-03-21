Таможенники раскрыли крупное подпольное производство сигарет

Таможенники раскрыли крупнейшую на юге России преступную группу. По предварительной оценке она каждый месяц производила контрафактные сигареты на 500 млн руб.

Деятельность крупнейшей на юге России преступной межрегиональной группы, производившей и сбывавшей контрафактные сигареты популярных марок, раскрыли 20 марта 2020 года сотрудники Южной оперативной таможни и управления ФСБ России по Ростовской области совместно с Южной транспортной прокуратурой и территориальными подразделениями Управления на транспорте МВД России по СКФО.

Подпольные цеха полного цикла по изготовлению сигарет торговых марок Marlboro, Winston, L&M, Fast, Dontabak, Космос, а также пачек и упаковок к ним, были установлены в ходе одновременного проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории различных субъектов Южного федерального округа, в том числе в городе Краснодар, уточняется в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы.

Злоумышленники выдавали незаконные цеха за складские помещения. Здания были оборудованы системой видеонаблюдения и круглосуточной охраной. Костяк работников незаконных цехов составили граждане Китая, проживавшие непосредственно в местах производства.

Сырье и производственное оборудование китайского производства, по оперативным данным, были ввезены на территорию России незаконно.

Сейчас идет изъятие контрафактных сигарет, производственного сырья и оборудования, а также проводятся дополнительные оперативно-розыскные и процессуальные мероприятия, необходимые для документирования преступлений, ответственность за которые установлена статьями 171, 180, 194, 199, 200 и 210 УК РФ