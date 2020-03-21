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21.03.2020 18:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Таможенники раскрыли крупное подпольное производство сигарет

Текст: Юлия Кривошапко

Таможенники раскрыли крупнейшую на юге России преступную группу. По предварительной оценке она каждый месяц производила контрафактные сигареты на 500 млн руб.

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Деятельность крупнейшей на юге России преступной межрегиональной группы, производившей и сбывавшей контрафактные сигареты популярных марок, раскрыли 20 марта 2020 года сотрудники Южной оперативной таможни и управления ФСБ России по Ростовской области совместно с Южной транспортной прокуратурой и территориальными подразделениями Управления на транспорте МВД России по СКФО.

Подпольные цеха полного цикла по изготовлению сигарет торговых марок Marlboro, Winston, L&M, Fast, Dontabak, Космос, а также пачек и упаковок к ним, были установлены в ходе одновременного проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории различных субъектов Южного федерального округа, в том числе в городе Краснодар, уточняется в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы.

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Злоумышленники выдавали незаконные цеха за складские помещения. Здания были оборудованы системой видеонаблюдения и круглосуточной охраной. Костяк работников незаконных цехов составили граждане Китая, проживавшие непосредственно в местах производства.

Сырье и производственное оборудование китайского производства, по оперативным данным, были ввезены на территорию России незаконно.

Сейчас идет изъятие контрафактных сигарет, производственного сырья и оборудования, а также проводятся дополнительные оперативно-розыскные и процессуальные мероприятия, необходимые для документирования преступлений, ответственность за которые установлена статьями 171, 180, 194, 199, 200 и 210 УК РФ

Происшествия Преступления Правительство Минфин ФТС Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Алкоголь и табак

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