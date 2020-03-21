В аэропорту Крыма пассажирам начали измерять температуру

Аэропорт Симферополя ввел дополнительные меры профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В начале марта во всех помещениях терминала проведена усиленная санитарная обработка. Особое внимание уделено дезинфекции поверхностей, которых часто касаются люди. Тщательно протерты дверные ручки, поручни эскалаторов, рабочие поверхности стоек регистрации, прошел обработку специальный транспорт и тележки для перевозки багажа пассажирами. Системы вентиляции и кондиционирования главного зала терминала подвергнуты внеплановому техническому обслуживанию. Также всем пассажирам, пребывающим в Крым, измеряют температуру.

- В аэропорту Симферополь организована потоковая термометрия всех прибывающих пассажиров, - говорится в сообщении. - Для этого при обслуживании рейсов в терминале задействована международная зона прибытия, где работают стационарные дистанционные тепловизоры.

Температуру измеряют также и сотрудникам аэропорта. Все они обеспечены индивидуальными средствами защиты, масками, перчатками, дезинфицирующими растворами. Пассажирам и посетителям терминала раздают памятки о профилактике коронавирусной инфекции.