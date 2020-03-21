В Анапе два человека погибли при пожаре в частном доме

В станице Анапской (входит в состав города-курорта Анапа) на улице Черноморской днем 21 мая произошел пожар в частном доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края, два человека в результате погибли, еще двое получили повреждения.

- Сообщение о возгорании в частном доме пришло в 15.30. Первое подразделение прибыло в течение пяти минут, площадь пожара уже достигала 64 квадратных метров. На тушение ушло полчаса, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сейчас специалисты регионального СК устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личности погибших и пострадавшего. В пресс-службе ведомства заявили, что пожарных вызвали соседи, увидевшие огонь.

На месте пожара обнаружили тела двух погибших, 35-летний хозяин дома и еще один мужчина получили травмы и были доставлены в районную больницу. После пожарно-технической и судебно-медицинской экспертизы следствие примет процессуальное решение.