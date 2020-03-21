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21.03.2020 11:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму подготовили больницу на случай поступления больных COVID-19

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

На случай массового поступления пациентов, больных коронавирусом в Крыму подготовлена Симферопольская городская клиническая больница №7. Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения инфекции сообщил министр здравоохранения республики РК Игорь Чемоданов.

Фото: пресс-служба Совета министров Крыма
В аэропорту Крыма пассажирам начали измерять температуру

По его данным для этих целей отведена часть помещений Симферопольской горбольницы №7 с отдельным входом.

- В случае необходимости там будут развернуто 180 коек, - уточнил министр.

Согласно данным минздрава Крыма, в регионе пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Министр опроверг распространяемые в социальных сетях слухи и домыслы об отмене плановых операций и госпитализаций, якобы в связи с профилактикой COVID-19. Вместе с тем, до 30 марта в Крыму приостановлена диспансеризация. Это сделано в соответствии с приказом Минздрава РФ.

В целях профилактики коронавирусной инфекции в аэропорту Симферополя предприняты дополнительные меры безопасности. Персоналу и пребывающим пассажирам измеряют температуру. В течение суток Минздрав Крыма выдал 41 тысячу масок. Из них 20 тысяч переданы министерству транспорта и 20 тысяч службам аэропорта. 33 крымчанина сегодня находятся за рубежом. Большинство из них отдыхают на курортах Таиланда и Турции.

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