"Ямал" при возврате билетов из-за коронавируса не будет взимать штрафы

Авиакомпания "Ямал" вернет полную стоимость билетов без штрафов и удержаний. Это касается всех рейсов с вылетом до 1 июня 2020 года вне зависимости от того, субсидируются они из бюджета автономного округа или выполняются на коммерческой основе. Отметим, накануне из-за угрозы распространения коронавируса глава Ямала Дмитрий Артюхов настоятельно рекомендовал жителям округа, насколько это возможно, ограничить число поездок за пределы региона.

-Сейчас всем рекомендуется минимизировать количество полетов. Наша задача - компенсировать затраты пассажиров. Поэтому было принято решение о возврате полной стоимости билетов на все перелеты до 1 июня. Пока определена эта дата, но, если ситуация потребует, срок будет продлен, - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

По данным авиакомпании "Ямал", под новые правила возврата попадут 52 300 авиабилетов. Перевозчик выполняет рейсы из аэропортов округа по 33 направлениям, 30 из них субсидируются из федерального и окружного бюджетов.

Пассажирам вернут сто процентов стоимости билета за исключением сборов и такс, установленных агентами по продаже. Мера будет действовать для всех проездных документов, приобретенных до 16 марта 2020 года. Вернуть деньги без штрафных санкций можно не позднее, чем за 40 минут до вылета рейса.

Для возврата авиабилета, оформленного на сайте авиакомпании, пассажиру необходимо обратиться по телефону "горячей линии" 8-800-234-44-02 (звонок бесплатный) или в любой офис продаж генерального агента авиакомпании ООО "Авиаспецтехнология". В случае оформления на стороннем сайте или кассе вынужденный возврат производится по месту приобретения.

Отметим, возможность вернуть средства за неиспользованные билеты с минимальными потерями, ранее планировавшим поездки в составах организованных групп, заявили и в РЖД. Так, всем пассажирам поездов, отправляющихся с 18 по 31 марта, будет обеспечен возврат полной стоимости билета и возмещен сбор за резервирование мест. При отправлении поездов с 1 апреля по 1 мая возврат денег за неиспользованные групповые проездные документы производится в соответствии с действующими правилами. При этом компания приняла решение о возмещении сбора за резервирование для всех организованных групп.

В тему

На Ямале действует "горячая линия"для туристов и турбизнеса.

Информация регулярно обновляется. По всем возникающим вопросам можно обратиться в Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО по тел. +7(34922)31781 с 8.30 до 18.00 в пн.-пт. либо +79821739145 с 8.30 до 20.00 ежедневно.

В туристско-информационный центр ЯНАО: +7(34922)41515 с 8.30 до 18.00 в пн.-пт. либо +79220541457 с 8.30 до 20.00 ежедневно.