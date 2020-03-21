Признать страх. Тюменский психиатр рассказал, как не поддаться панике

На фоне все новых сообщений об очередных заразившихся коронавирусом рождаются мифы и, как следствие, страх и паника. Главный внештатный психиатр Тюменской области Евгений Родяшин уверен, что происходит это оттого, что человек получает большой массив информации о болезни сразу из множества источников и не успевает ее обрабатывать.

"С точки зрения когнитивной психологии, страх появляется не из-за возможности какой-то ситуации, а из-за нашего отрицания такой возможности. Если человек считает, что не должен болеть, он начинает бояться. Если он признает, что он - такой же, как все, и может заболеть, вероятнее всего, он не заразится. Если мы продолжаем бояться, мы впадем в невроз, откуда до паники полшага", - говорит специалист.

Получается, что пытаться заглушить тревогу, загнать ее внутрь, не нужно. Напротив: разрешить себе бояться - это не хорошо и не плохо, это нормально для человека.

"Главное - понимать, что усиливает ваш страх и постараться минимизировать воздействие негативных факторов ради собственной безопасности. Безусловно, быть в курсе новостей относительно коронавируса - важно. Однако нужно позаботиться о снижении информационной токсичности, чтобы не усилить собственную тревогу себе во вред", - подчеркивает доктор Родяшин.

Таким образом, чтобы держать руку на пульсе и не паниковать, нужно прислушиваться не к фейковым рассылкам в мессенджерах, а к специалистам. Правда, тоже с долей критики: на волне распространения информации о вирусе появилось много "сведущих" личностей, цель которых хайп, а не просвещение.

Не стоит, конечно, забывать и о профилактических мерах (и это не только регулярное и тщательное мытье рук) - сон, правильное питание и прогулки на свежем воздухе поддержат иммунитет и улучшат настроение.

"Со временем и о COVID-19 большинство забудет, как о свином или птичьем гриппе. Человечество переносило эпидемии на протяжении всей истории, но о них мало кто помнит - разве что историки, хотя и тогда была паника, люди также боялись" , - считает тюменский эксперт.