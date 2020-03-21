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21.03.2020 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Екатеринбурге начали строить первый доходный дом

Текст: Наталия Швабауэр
Будущие арендаторы смогут заехать в квартиры с отделкой и мебелью уже в начале 2023 года, заплатив 700 рублей в месяц за квадратный метр.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Район улиц Московской-Шаумяна представляет из себя обычный частный сектор с разномастным жильем: от деревянных избушек до кирпичных коттеджей. Власти Екатеринбурга отдали его под комплексное развитие: до 2030 года все индивидуальные дома снесут и возведут многоэтажки. Один квартал пойдет под арендное жилье. Оно займет 18 тысяч квадратных метров.

Фото: iStock
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Уже возводится каркас будущего доходного дома. Ввести в эксплуатацию его собираются в конце 2022 года. Все 400 квартир будут полностью готовыми - заезжай и живи.

- Почти 5,5 миллиона российских семей сегодня живут в арендованном жилье. Еще пять миллионов готовы его рассматривать как способ решения своих проблем. Но им важно это сделать цивилизованно, долгосрочно и прозрачно. На примере пилотного проекта мы хотим показать, как это можно сделать, - подчеркивает директор компании-застройщика Сергей Антонов. - В доходном доме мы реализуем наши лучшие архитектурные и технологические решения. Благоустройство, детские площадки, подземные паркинги - все будет соответствовать бизнес-классу, хотя сам жилкомплекс официально относится к классу "комфорт". К примеру, квартиры на первом и последнем этажах будут оборудованы террасами, кроме того, во всех помещениях предполагается централизованное кондиционирование.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, пилотный проект - это начало формирования цивилизованного рынка арендного жилья.

- Нецивилизованный в Екатеринбурге уже есть, но он скрыт от налогообложения, - говорит он. - С помощью доходных домов мы повысим уровень комфорта для потенциальных арендаторов: они смогут вселиться на долгий срок не в старый жилфонд, а совершенно новый с дополнительными сервисами (прачечной, круглосуточным ресепшеном и так далее). Кроме того, граждане будут защищены с правовой точки зрения: в договорах будут четко оговариваться обязанности сторон, сроки проживания, у арендодателя нет права досрочно прекратить аренду или в одностороннем порядке изменить ее условия.

Фото: iStock
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По мнению главы профильного ведомства, коммерческое жилье, которого в Екатеринбурге вводится больше миллиона "квадратов" в год, удовлетворяет спрос населения со средними и выше среднего доходами. Часть из этих квартир покупается не для собственного проживания, а для последующей сдачи в аренду, и поступает на тот самый "серый" рынок, а нужен принципиально новый продукт, который будет востребован людьми с небольшими зарплатами либо теми, кому жилье нужно на определенный период.

Семьсот рублей за метр - это предполагаемая ставка коммерческой аренды, следующий этап - социальная аренда. Свердловские власти рассматривают варианты выплаты компенсации проживания в доходных домах врачам, учителям и другим бюджетникам. А чтобы стимулировать других застройщиков возводить такие дома, правительство региона может обнулить ставку налога на имущество на весь период жизненного цикла объекта.

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