Все партии четвертого тура претендентов-2020 завершились вничью

По словам Сергея Шипова и гроссмейстера Михаила Улыбина, который вместе с ним сегодня комментировал итоги, такой быстрой игры в турнире еще не было.

Так Максим Вашье-Лаграв был близок к победе, но одним неверным решением в корне изменил игру, дав Александру Грищуку отразить атаку. Во время жесткого цейтнота, буквально за полминуты российский гроссмейстер сделал несколько гениальных ходов, которые и приблизили его к ничьей.

В непростом положении оказался и Ян Непомнящий, игравший с Фабиано Каруана. Преимущество было на стороне американца, однако он его упустил. Соперники долго не соглашались пойти на мировую, хотя всё закончилось, как и предсказывали комментаторы, ничьей.

Интересно, что игравшие черными россияне добились благоприятного исхода. Кирилл Алексеенко и Ван Хао, Дин Лижэнь и Аниш Гири тоже сыграли вничью.

На 5-м туре встретятся: Непомнящий ‒ Ван Хао, Грищук ‒ Дин Лижэнь, Алексеенко ‒ Вашье-Лаграв, Гири ‒Каруана.