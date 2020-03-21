Ретейлеры смогут прокормить россиян без помощи соседних государств

Российские ритейлеры не обращались за помощью к белорусским коллегам с просьбой поставить продукты питания в связи с якобы начинающимся дефицитом, заявили в Ассоциации компаний розничной торговли. Ранее с таким заявлением выступил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

"Российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции. Существующие запасы на складах, в распределительных центрах и магазинах позволяют удовлетворить спрос покупателей в любом объеме", - настаивают в АКОРТ.

Там добавили, что все закупки по ранее заключенным внешнеторговым контрактам, включая поставки из республики Беларусь, осуществляются в обычном, плановом режиме.