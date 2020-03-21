Россия передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам

Роспотребнадзор оказывает содействие иностранным государствам в диагностике COVID-19, сообщили в ведомстве.

В частности, уже переданы разработанные российским предприятием "ГНЦ ВБ "Вектор" тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны-члены ЕАЭС, СНГ.

Также тест-системы поставлены в Иран, Монголию, КНДР. В ближайшее время российские тесты-системы будут направлены в Египет, Сербию и Венесуэлу.

"С использованием российских средств диагностики были выявлены первые случаи инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане", - уточняют в Роспотребнадзоре.