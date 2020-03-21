Ростуризм: За неделю в Россию вернулось 50 тысяч организованных туристов

Около 50 тысяч организованных и несколько десятков тысяч самостоятельных российских туристов вернулось в Россию за неделю, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"За неделю вернулось порядка 50 тысяч туристов, которые путешествуют через туроператоров, и еще несколько десятков тысяч, которые являются индивидуальными путешественниками", - сказала она в эфире телеканала НТВ.

Как ранее сообщали в Ростуризме, за рубежом находятся около 100 тысяч организованных российских туристов.

В ведомстве напомнили, что находящимся за рубежом туристам стоит выйти на связь со своим туроператором или дипломатическим представительством России для организации возвращения в Россию. По словам Зарины Догузовой, в Россию вернут всех россиян.

Ранее Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок в любые зарубежные страны до нормализации эпидемиологической обстановки.