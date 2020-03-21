Сечин прогнозирует рост цен на нефть до 60 долларов к концу года

Глава "Роснефти" Игорь Сечин прогнозирует рост стоимости барреля нефти до 60 долларов к концу 2020 года. Произойдет это в случае ухода с рынка сланцевой нефти. Текущие цены он не считает драматичными.

Стоимость барреля нефти может вырасти до 60 долларов уже к концу года, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин журналистам.

"Рынок откорректируется, и я думаю, что достаточно быстро. В течение полугода мы увидим уже те изменения в более стабильном, правильном направлении. К концу года, я предполагаю, что цена может вернуться на уровень до 60 долларов при условии, что будет выход сланцевой нефти с рынка",- цитирует Сечина ТАСС.

При этом существующие цены он не считает драматичными.

Сама "Роснефть" может вести добычу на текущем уровне еще 22 года, не вкладывая дополнительных средств в разведку. По оценке Сечина, себестоимость добычи у "Роснефти" составляет 3,1 доллара за баррель.

По мнению главы "Роснефти", падение цен на нефть стало следствием ряда причин - это распространение коронавируса, санкции, состояние рынка потребления, стагнация экономики. На этом фоне ОПЕК+ утратила свое значение, сказал Сечин в интервью "России 24".