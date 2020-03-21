Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Лавров награжден "за особые трудовые заслуги перед государством и народом". Сегодня он отмечает юбилей - 70-летие.

Тем же указом звание Героя Труда присвоено гендиректору ООО "СГМ-Мост" Александру Островскому - "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста". Напомним, что Островского глава государства наградил лично - в Крыму, вместе с бизнесменом Аркадием Ротенбергом и монтажником Николаем Зайковым.