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21.03.2020 18:38
Рубрика: Власть

Сергей Лавров стал Героем труда

Текст: Кира Латухина
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Getty Images
Главе МИД РФ Сергею Лаврову исполняется 70 лет
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Президент Беларуси поздравил с юбилеем Сергея Лаврова

Лавров награжден "за особые трудовые заслуги перед государством и народом". Сегодня он отмечает юбилей - 70-летие.

Тем же указом звание Героя Труда присвоено гендиректору ООО "СГМ-Мост" Александру Островскому - "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста". Напомним, что Островского глава государства наградил лично - в Крыму, вместе с бизнесменом Аркадием Ротенбергом и монтажником Николаем Зайковым.

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