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21.03.2020 15:15
Рубрика: Спорт

Сергей Прядкин не исключил, что сезон в РПЛ завершится досрочно

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В эфире "Матч ТВ" президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига после 10 апреля будет действовать в соответствии с рекомендациями от органов власти.

"Безусловно, клубам еще понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже все 10-го откроется, то раньше 24-го чемпионат не стартует. Есть несколько вариантов календаря - оптимистичный, пессимистичный, со взглядом на будущее", - сказал Прядкин.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Глава РПЛ также не исключил вариант, при котором сезон не будет доигран. Одной из проблем тут могут стать сроки контрактов игроков, многие из которых истекают в конце мая или начале июня.

"Думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Но сроки пока не буду говорить. Играть в неделю два тура? У нас есть и такой вариант. Это не вызывает проблем. У нас были такие прецеденты, когда мы тоже сжимались", - уверен Сергей Прядкин.

А вот матчей без зрителей в конце сезона точно не будет, уверен глава РПЛ.

"Мы и все клубы считаем, что футбол для зрителей. Именно поэтому он номер один в спорте. Мы не рассматриваем вопрос игры без зрителей", - сказал он.

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